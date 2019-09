El cantante Jair Mendoza está de vuelta y para sorpresa de muchos lo ha hecho con un radical cambio de imagen. Jair Mendoza perdió varios kilos de peso y ya nada queda del muchacho que se presentó en las audiciones del reality de canto “La Voz”.

El artista lanzó su nueva canción “Si dices que te vas”, balada adaptada al género salsa. Este es el primer tema de una producción dedicada completamente a este ritmo, este disco lanzado por Jair Mendoza se convertirá en un hito y un sueño logrado por el joven artista.

“Esta nueva etapa para mi es todo un reto musical porque, si bien es cierto, he tenido algunas colaboraciones grabando con Son Tentación y Josimar, creo que cantaré salsa porque siempre me ha gustado y es un género muy popular y trasciende generaciones, siempre he sentido que tengo una conexión especial con la salsa, de hecho Tony Succar me invitó a cantar con él en su show en el Teatro Peruano Japonés. Me pareció muy interesante dejarme llevar un poco por el ritmo que tanto me gustaba bailar”, contó.

“Lo que quiero conseguir con este lanzamiento es decirle a la gente que para ser romántico no necesariamente tienes que cantar baladas”, agregó.

"Si dices que te vas" fue producido y grabado en Oszuary Records, la casa donde se han grabado los más grandes éxitos de salsa y Jair Mendoza espera el apoyo de las radios.

Audición salsera.

Como se recuerda, Jair Mendoza participó en el reality de canto La Voz y en su audición hizo voltear, de inmediato, a Eva Ayllón, Luis Enrique y Alex Lora. Gianmarco también apretó el botón rojo y se convenció con su voz.

Sin embargo, Jair Mendoza ya tenía pensado elegir al salsero Luis Enrique.