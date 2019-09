El programa “Válgame Dios” mostró un revelador audio, en donde se le escucha a Michelle Soifer, al dominicano Kevin Blow y a la mamá de la exguerrera llorando.

En el audio se le escucha a Kevin Blow justificando la violencia contra Michelle Soifer, pues indica que todo se habría desatado cuando ella le puso la mano.

“Yo le dije a Michelle: toda la desgracia de esta relación, la falta de respeto, la pegadera, todo, a ti se te dijo: tú no tienes que ponerme la mano”, dice Kevin Blow en el audio difundido en el programa de espectáculos.

En el mismo audo se escucha a Kevin Blow revelando que cada vez que discutían, Michelle Soifer le habría escrito chantajeándolo con que se iba a matar. “Tiene la costumbre su hija que cada vez que yo me voy y no lo aguanto, me llama o me escribe diciéndome que se quiere matar, que se va matar”.

Esta revelación no fue negada por Michelle Soifer quien respondió: “Sí, me quería mata, no aguantaba más”.