Revelan audio completo de conversación entre Nicola Porcella y Poly Ávila (VIDEO)

En el programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina, reveló el audio completo de la conversación entre Nicola Porcella y Poly Ávila.

"Hay un audio revelar entre Poly y Nicola. Hablan de lo que pasó en el cuarto. Este audio nos ha autorizado Poly que pongamos el audio (...) a nosotros no nos gusta las cosas cortadas", dijo Magaly Medina antes de presentarlo y remarcar que en el programa El Valor de la Verdad presentaron el audio pero no completo.

Transcripción

Poly: Yo no me acuerdo de eso, considerando lo que me acuerdo es que vos e Ignacio me cuidaron un montón y la Chama, así que tranquilo porque son las únicas personas que yo conocía en la reunión.

Nicola: Por eso, yo he estado igual que tú, yo no sabía nada, yo no entendía nada. Yo me he peleado con todo mundo porque les dije brother a mí no me van a meter en un chongo, yo me cuido el cu...hace años por mi hijo, por mi familia, por mi mamá y no me van a meter en un chongo.

Nicola: Yo tampoco me siento bien y yo soy un hu...que no sé mete nada y no puede ser les dije. O sea yo tampoco me siento bien y ustede quieren hacer sus juegos, juéguenlos ustedes no con nosotros. Les dije que nosotros somos conocidos, que somos hu...que no estamos acostumbrados a esas mier...

Lo que pasaron en EVDLV

HAY MÁS...