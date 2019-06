Revelan la fuerte pregunta que Aída Martínez responderá sobre el "Loco" Vargas│VIDEO

Aída Martínez se volvió a sentar en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y esta noche será emitido el programa con la modelo arequipeña, donde responderá preguntas sobre George Forsyth, Juan Manuel "Loco" Vargas y Jefferson Farfán, según Beto Ortiz.

Sin embargo, horas antes de la transmisión del programa, el propio Beto Ortiz ha compartido un adelanto donde Aída Martínez responde sobre un altercado con el "Loco" Vargas.

"¿Le metiste una cachetada al "Loco" Vargas?", es la pregunta que le realizaron a Aída Martínez.

¿Qué pasó?

En el adelanto se ve a Aída Martínez dando una explicación, aunque no se aclara si se trata de la cachetada que le habría dado al exfutbolista: "Yo estaba yendo al baño y él como que me interrumpe mi pasada al baño. "¿Qué ha pasado?", le dijo. "No, lo que pasa es que tengo 10 mil dólares, para estar contigo pues, es que me han comentado de que por 10 mil atracas"".

"De la cólera lo agarré a cachetadas, lo agarré así, le empecé a dar fuerte, con toda mi alma, hasta codazo le metí en el ojo y me sacaron a mí de la discoteca", se le escucha decir a la modelo en el avance.

Luego, Beto Ortiz pregunta lo siguiente: "¿Cuál fue la reacción del "Loco" cuando le cayó la cachetada?".

"No me dijo nada, yo pensé que iba a reaccionar (...) me miró feo", respondió Aída Martínez.