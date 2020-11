La modelo peruana Stephanie Valenzuela sufrió una brutal agresión de parte del actor Eleazar Gómez poco después que se comprometieron en matrimonio.

Días después de lo ocurrido, la revista TV Notas de México reveló que la propuesta de matrimonio no habría sido una buena noticia para Tefi Valenzuela, pues llevaban pocas semanas de romance.

“Cenaron en un restaurante en Santa Fe, donde él le pidió que fuera su esposa, pero obvio, lejos de emocionarla, la noticia le cayó de sorpresa, no se lo esperaba, no estaba preparada para una pedida de mano tan rápido, y menos sabiendo que el noviazgo no estaba resultando como ella quería”, se lee en la revista.

Aparentemente, Eleazar Gómez habría notado que Tefi Valenzuela no estaba feliz con la propuesta y comenzó a reclamarle:

“Eleazar notó que Tefi no estaba muy contenta, y aunque en ese momento no le dijo nada, cuando llegaron al departamento de ella, él le empezó a reclamar que por qué estaba distante, que no le había dado importancia al hecho de que él le pidiera matrimonio, se enfureció y se puso muy agresivo, como loco, empezó a gritarle groserías, de pu&# no la bajaba, la humillaba y la amenazó con matarla”, indicó.

Asimismo, informaron que Stephanie Valenzuela comenzó a asustarse por los reclamos de Eleazar, por lo que intentó ignorarlo, pero esto no resultó: “Tefi estaba aterrada por el arranque bipolar de él, así que trató de ignorarlo y se empezó a poner la pijama para dormirse, pero de repente Eleazar la jaloneó y comenzó a desgarrarle la ropa, la tiró hacia la cama y empezó a insultarla y a decirle que la iba a matar; obvio fue el momento en el que Tefi entró en pánico, pues él comenzó a apretarle el cuello”.

“Eleazar le agarró la cabeza muy fuerte con sus manos, como para inmovilizarla, y empezó a morderle con mucha fuerza las mejillas, los pómulos, la barbilla y la mandíbula; después también le mordió el antebrazo derecho, mientras ella se cubría para tratar de evitar los golpes. Eleazar intentó estrangularla, pues le empezó a apretar el cuello, estuvo a punto de matarla”, agregaron.

VIDEOS RECOMENDADOS

Isabel Acevedo estaría en “saliditas” con Renzo Costa

Isabel Acevedo estaría en salidas con Renzo Costa - Ojo

TE PUEDE INTERESAR