Revelan la última entrevista de Edith González donde actriz dio consejo sobre el cáncer│VIDEO

La actriz Edith González falleció el último jueves en un hospital de México tras una larga batalla contra el cáncer. A raíz de la noticia, la cadena Telemundo difundió la última entrevista que la actriz brindó.

La periodista Ximena Gallego fue quien entrevistó a Edith González en febrero pasado, cuando la actriz había superado el cáncer.

"Recuerdo a una Edith que llegó el día que la entrevisté, que fue apenas hace un par de meses, con mucha vitalidad, con mucha alegría, hablando del cáncer como una enfermedad que ya había pasado, que ya le había dejado lecciones y estaba lista para seguir viviendo", dijo la periodista el hablar sobre esta nota.

Importante consejo

Durante la conversación con Ximena Gallego, Edith González aseguró que se sentía bien, pero contó que uno de sus arrepentimientos era no haber sido más ambiciosa en la vida.

"Las mujeres somos muy exigentes, tenemos que estar perfectas [...] todas somos princesas, yo lo entendí muy tarde", señaló.

En ese sentido, la actriz mexicana dio un importante consejo a sus seguidores: "Me considero exitosa pero creo que pude haber tenido más éxito. Este es un consejo para todo el mundo: sueña muy alto, no te pongas techos de cristal. Los techos de cristal los pone uno y yo me puse varios por sentirme fea, ¿qué me faltó? me faltó ser más ambiciosa, eso es así, real".

Edith González también señaló que esperaba vivir en paz: "No puedo más que abrazar mi pasado, abrazar mi presente y esperar tener un futuro muy largo y vivirlo con paz, amor, armonía, con buena onda [...] estoy viva, punto".