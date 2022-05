Reyes del Show: Yahaira Plasencia sufre accidente y llora a más no poder (FOTOS)

Le llegó la mala racha. Yahaira Plasencia tuvo un accidente en el ensayo general de “Reyes del Show” y por ello, la producción del programa tuvo que hacer algunos cambios a última hora.

¿Qué paso exactamente? Según contó Yahaira Plasencia, pisó mal durante el ensayo, lo que generó que se le hinche el pie, pero sobretodo uno de sus dedos.

"En el ensayo general con George, en una cargada tuve un accidente (...) me han infiltrado", dijo en un inicio Yahaira Plasencia con lágrimas en los ojos.

Luego de ello, dijo: "Me duele mucho, me he tenido que poner un zapato tamaño 39 para que no me duela. Se me inflamó tanto, que el dedo se me ha inflamado".

Por su parte, Arturo Chumbe corroboró lo que había pasado solo horas antes con la "reina del totó" y por ello fue retirada de la pista de baile lentamente. Luego su bailarín la cargó.

La semana pasada, Yahaira Plasencia tuvo un enfrentamiento con Rosángela Espinoza y al parecer, hoy la mala racha le llegó.

