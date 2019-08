Ricardo Montaner no oculta lo orgulloso que está de sus hijos Mauricio y Ricardo Montaner Rodríguez, conocidos en el género urbano como Mau y Ricky, compositores de “Sin pijama” y los que acompañan a Leslie Shaw en “Faldita”. El cantante de música romántica canta en Lima este 31 de agosto en Plaza Arena y se le hincha el pecho al hablar con OJO Show de sus herederos.

“Siento un orgullo como papá que no se puede ni describir. Mis hijos tienen muy claro lo que buscan en este negocio, es que los chamos han venido como quien dice absorbiendo música desde el momento en que nacieron; desde la concepción. Yo les ponía música en la panza de su mamá con un embudo y una manguerita del otro lado para que ellos escucharan todo tipo de género musical. A los 3 años cada uno tuvo un profesor de música, de piano, entonces ellos lo tocan desde que eran chiquitos, están metidos en esto haciendo giras desde pequeños. Hemos ido al Perú a tocar y han estado sobre el escenario y la gente ni se ha enterado. No son unos improvisados y por eso es que gozan del éxito que tienen”

Ellos están en el urbano, tú en lo románticos pero acabas de grabar con Farruko...

A lo largo de mi carrera, al margen de la balada pop que es lo mío, he cantado rancheras, tango, bachata, bolero y merengue. Mi disco anterior fue un disco de música regional mexicana. He grabado todo tipo de música por lo tanto de ninguna manera me parece extraño, al menos a mí, hacer una colaboración con un chamo como Farruko o como J. Balvin, o Nicky Jam. Pero también he grabado con (Alejandro) Sanz y Juanes, para mí en la música no hay discriminación.

Algunos de tus colegas, por ejemplo, consideran al género urbano que hace Farruko como “la degeneración de la música”

Yo te voy a decir algo, yo la considero la evolución de la música, que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser muy claros, los tiempos van cambiando y te voy a poner un ejemplo y con eso resumimos todo. Seguramente tienes puesto un blue jean, cuando nuestros tatarabuelos lo usaban eran muchos más anchos se llevaban por arriba de la cintura, eran probablemente de tela más dura y lo usaban para el trabajo. El blue jean ha ido evolucionando: hoy el que tengo puesto se usa más pegado, la tela es un poco más suave, han cambiado los modelos pero el jean sigue siendo el jean. Lo mismo pasa con la música, sigue siendo música la balada, el pop sigue siendo el pop, pero el pop ha evolucionado de tal manera que ahora se llama urbano, que no es otra cosa que el pop del 2019.

Definitivamente tú no vives de los recuerdos...

Hay que vivir de lo que viene en el futuro, es chévere tener muchos recuerdos, yo ahora mismo en mi oficina desde donde te estoy contestando veo mis discos de oro y de platino que están todos puestos en la pared y me parece maravilloso, pero te soy sincero yo no vivo de eso, vivo del presente, de lo que hago ahora.