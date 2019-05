Ricardo Montaner rechaza a participante de "La Voz México" por falta de humildad (VÍDEO)

Ricardo Montaner es uno de los jurados de "La Voz México", pero en una de las ediciones en vivo de dicho programa, el cantante venezolano generó gran polémica cuando decidió rechazar a Mildred Soto, una participante más del reality por su falta de humildad.

La frase que dejó la joven cantante, hizo que Ricardo Montaner se disgustara e indicara que no la quería en su equipo. "Llevo toda la vida cantando, profesionalmente a los 16 años (...) quiero que la gente me reconozca como Mildred Soto más que como alguien que está en una obra de teatro, quiero que la gente sepa quién soy. También me salen bien las rancheras ¿eh?", comentó la participante.

Al escuchar las palabras de Mildred Soto, Ricardo Montaner respondió lo siguiente: "Me llama la atención que dijiste 'me salen muy bien las rancheras también', me encanta la autoestima que tienes, pero yo no podría decir 'me salen bien las baladas, me da cierto miedito'. Está bueno lo que dijiste respecto a que querías salir del área del teatro musical que hacías para que te conozcan a ti. Yo no sé si lo diría [...] a nosotros nos gusta más ver más inocencia del que trae el que viene a jugárselo todo ahí arriba [...] yo creo mucho en la gente que se humaniza arriba del escenario a una gente que argumenta una seguridad en el escenario".

"Yo creo que tanto en el equipo de Lupillo como el de Belinda vas a estar muy cómoda. Yo no siento, en este minuto, cómo me voy a sentir como coach, manejando tan bien la personalidad, pero te damos la bienvenida ya estás en "La Voz", agregó.

