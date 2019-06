Ricardo Morán celebra Día del Padre con sus mellizos: "He logrado mi mayor realización al tener hijos"

Ricardo Morán hace poco se convirtió en padre de dos hermosos bebés gracias a un procedimiento realizado en Estados Unidos, con un óvulos donados y una gestante subrogada.

Hoy, en el Día del Padre, el actor compartió una serie de videos en los que muestra sus vivencias como papá de mellizos. "Esta noche voy a recibir mi primer Día del Padre y nos hemos quedado solo los tres. Catalina, Emiliano y yo vamos a pasar la noche por primera vez solos en nuestra vida", afirmó el conductor en un video publicado esta madrugada.

En otro momento, relató que su hijo Emiliano le dio una peculiar 'sorpresa'. "Emiliano se hizo la caca más grande de la galaxia y además decidió mear en chiguete su ropa, el espejo y a mi", contó con ternura.

QUIERE QUE SUS HIJOS SEAN PERUANOS

En una entrevista a Peru 21, el actor dijo que iniciará un trámite legal para que sus hijos sean peruanos y tengan el Documento Nacional de Indentidad (DNI). "Estos niños son hijos de un ciudadano peruano, tienen que poder ser peruanos; la voy a pelear para que mis hijos tengan su DNI", dijo en declaraciones a Cecilia Valenzuela.

"En el Perú no puede haber en la actualidad una partida de nacimiento que solo diga Ricardo Morán Vargas es papá de Catalina o Emiliano Morán Vargas porque el proceso administrativo no existe, no hay marco legal", añadió.

En otro momento, reveló que sus hijos han tenido que ingresar al Perú como turistas, "y si quieren quedarse más tiempo, tengo que sacar carné de extranjería"

"Lo más grave no es que no pueda salir del país con ellos, porque tendría que llevar una autorización notarial de la madre que no hay y no va a haber", indicó.

Pese a la batalla legal que ha emprendido, agradeció a la vida la oportunidad de ser padre y defender su postura sexual ante la sociedad. "Estamos en el mes del Orgullo Gay, este año iré de nuevo a la marcha (...) He podido realizarme como profesional y he logrado mi mayor realización al tener hijos", recalcó.