Ricardo Morán: "Me pregunto si ahora será más difícil enamorarme" │VIDEO

El productor de televisión Ricardo Morán aprovechó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores. Morán, quien también es jurado en el programa “Yo Soy”, habló de su vida personal, pero sobre todo, de sus mellizos, que lo convirtieron en padre luego de un largo proceso en Estados Unidos.

Dos de los usuarios le preguntaron por su vida sentimental y si tiene actualmente novio.

"No, no tengo pareja. Estoy soltero desde hace tres años. Más bien, ahora me pregunto si será más difícil enamorarme ahora que estoy enamorado de mi hijos y dedicado enteramente a ellos"; dijo en Instagram.

El también director de cine y teatro se convirtió en padre el pasado 24 de abril, cuando nacieron sus gemelos Catalina y Emiliano, a través de la gestación subrogada.