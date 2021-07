Este lunes, el productor de televisión Ricardo Moran utilizó sus redes sociales para pedirle al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar al próximo presidente de la República.

Ante la noticia de que Pedro Castillo podría ser proclamado si la JNE se apega a la Ley Orgánica, el exjurado de “Yo soy” comentó a través de Twitter: “Por favor ¡ya! Salgamos de esto para poder prepararnos para lo que se viene”.

Su sentir rápidamente la llamó de algunos de sus seguidores, quienes le preguntaron si de verdad se alegraba de que el candidato de izquierda radical sea el nuevo mandatario del país.

“No. No me gusta Castillo y no voté por él, como tampoco voté por Keiko. Pero la inestabilidad es peor para el país. Con el presidente electo ya podemos prepararnos para lo que se nos viene. Que no me guste el resultado no hace que yo vaya a patear el tablero”, le contestó a un usuario la exfigura de Latina.

Sin embargo, no todos los internautas quedaron satisfechos con su respuesta, por lo que Morán volvió a tuitear lo siguiente para reafirmar su punto de vista:

“Si el Perú no quisiera a Castillo no habría ganado. A mi no me gusta. Yo no voté. Pero ya salió el resultado y hay que aceptar. Invierta sus energías en prepararse para lo que se viene en ves de llorar por lo que no fue”, añadió.

