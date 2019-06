Ricardo Morán tendrá que presentar ley de amparo: "quiero que mis hijos sean peruanos"│VIDEO

Ricardo Morán está pasando por la mejor etapa de su vida tras convertirse en padre de Emiliano y Catalina, quienes nacieron en Estados Unidos a través de la gestación subrogada. Sin embargo, los pequeños todavía no pueden tener la nacionalidad peruana por culpa del código civil de nuestro país.

En entrevista con Punto Final, Ricardo Morán explicó que según el código civil, una mujer puede inscribir a sus hijos de cualquier forma, pero no puede haber una partida de nacimiento donde solo figure el padre.

"Las dos mujeres involucradas, la anónima y la gestante subrogada, entregaron todos sus derechos a mí. Con eso fue a la oficina de nacimientos (en Estados Unidos) y me dieron una partida de nacimiento que dice Emiliano Morán, Catalina Morán; hijos de Ricardo Morán, no hay nada más, con eso saqué sus pasaportes y mis hijos tienen todos los papeles en reglas", señaló el productor de "Yo Soy".

Pese al impedimento del código penal, Ricardo Morán recordó que la constitución peruana afirma que los hijos de peruanos puedan acceder a la nacionalidad.

"Yo soy peruano, yo trabajo en el Perú y yo quiero que mis hijos sean peruanos. Por la constitución, a cualquier hijo de peruano (le corresponde la nacionalidad). Eso es una ley superior al código civil. Yo tengo que hacer una ley de amparo para pedir que un juez diga al Reniec que el código civil está impidiendo que estos niños tengan su derecho constitucional de ser peruanos [...] a eso me voy a dedicar los siguientes meses porque están en el Perú como turistas, yo puedo tramitar un carné de extranjería y se pueden quedar en el Perú como turistas hasta que decida sacarlos del país, que no podré porque necesitaría una autorización notarial de la madre, que no existe", señaló Ricardo Morán.

En ese sentido, Ricardo Morán expresó su deseo porque sus hijos tengan la doble nacionalidad. "Tienen una nacionalidad y yo quiero que tengan doble nacionalidad [...] El problema mayor es que yo tengo hijos, soy su único padre y mis hijos tienen que ser peruanos. Si me los llevo de viaje o no, eso no es, es que yo quiero que mis hijos sean peruanos, que vivan en este país y quiero que la ley me lo permita. Es lo único que pido y lo único que lo impide es una ley que se hizo en el año 84, que se hizo correctamente en su momento, pero sin tener en cuenta que la tecnología, la ciencia y el mundo podía cambiar".