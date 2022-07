La presunta ruptura entre Tepha Loza y Sergio Peña ha generado varios comentarios en la farándula local. Los conductores de En boca de todos no fueron la excepción e incluso, el conductor Ricardo Rondón aseguró que nunca hubo amor entre ellos.

Inicialmente, Maju Mantilla indicó que no podía creer en esta noticia: “¿Cuál será la verdad? No sé, un mensaje suspicaz, una indirecta, que no te den like ¿todo eso es alguna sospecha para entender de que ya no están, que ya no tienen una relación?”.

“Yo pienso que la relación a distancia es muy complicada, a veces dicen que el amor es lo más importante y efectivamente es muy importante el amor, pero él en Suecia, ella aquí, es muy difícil porque en los momentos en los que no estás bien, que estás triste, no te soluciona un teléfono ni una videollamada”, comentó Laura Borlini.

“Yo tampoco creo en el amor a distancia, para mí amor a distancia es felices los cuatro”, expresó Ricardo Rondón, mientras que Tula Rodríguez se mostró sorprendida: “Me llama la atención porque ella tenía una relación excelente con la mamá, con los abuelos, con la familia de él”.

“Esas excusas del horario que allá es de noche y acá de día, no funcionaban cuando ella estaba todo el día dándose like, ella ha viajado dos veces, dos veces ha viajado donde él. Cuando algo funciona, funciona, cuando no, chau”, manifestó Ricardo Rondón, quien aseguró que “eso nunca fue amor”.

El experto en moda Javier Rojo también opinó: “Si es una relación que a los tres meses ya se desgastó, es porque no es una relación”.

“¡No fue amor nunca pues, entonces! Porque si tiene cuatro, cinco meses y se acaba, es porque hubo entusiasmo, pasión, hubo cuestión epitelial, pero nada más que eso”, aseguró Rondón, quien indicó que “la distancia mata”.

