Richard Swing denunció por agresión física a Manuel Enrique Rojas Ruedas, ciudadano colombiano quien según el cantante no solo lo golpeó sino que lo insultó con palabras soeces y porque lo llamó “homosexual de m...”. “Este señor comenzó a insultarme con improperios hasta mi departamento, me ha llamado ‘homosexual de m’ y me dijo que me va a matar”, señaló indignado.

“Disculpen las palabras, pero me dijo que soy un hijo de p.... Tengo todas las pruebas. Ese señor es un homofóbico. Me tiró un puñete y justo donde me he realizado una operación (mostró su cuello). Está que me duele. Yo me hice a un costado, por eso lo voy a denunciar de agresión”, dijo Swing en declaraciones al programa “Amor y Fuego".

Richard Cisneros estuvo acompañado de su abogado, quien dijo que “es un hecho flagrante, es un hecho homofóbico”, dijo. Luego ambos se fueron a una comisaría a denunciar ante la policía por su agresión: “Es un ciudadano colombiano quien me ha agredido, soy una víctima de agresión física”. Tras este hecho a policía lo acompañó al ex asesor del Ministerio de Cultural, a su domicilio, peor el supuesto agresor no estaba en su domicilio.