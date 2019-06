Ricky Martin alza su voz de protesta contra proyecto de libertad religiosa en Puerto Rico

El cantante Ricky Martin se mostró en contra del proyecto de libertad religiosa, aprobada por la cámara baja de Puerto Rico, pues consiente "la separación, el prejuicio, el odio y la falta de respeto a la individualidad".

A través de su cuenta de Twitter, Ricky Martin expresó que "el Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del Gobernador Ricardo Rosselló e impulsado por la Representante Charbonier, no es otra cosa que abrirle la puerta al odio hacia todo aquel o aquella que no comparta una misma ideología, que pertenezca a la comunidad LGBTT, o que incluso no sea del mismo color de piel, entre tantas otras manifestaciones discriminatorias".

"Mientras el mundo llama a la equidad, al respeto a la diversidad y a la defensa de los derechos humanos, la Cámara de Representantes y el Gobernador de Puerto Rico impulsan una medida que revierte todo lo anterior", señaló Ricky Martin.

El cantante boricua indicó oponerse vehementemente al proyecto de libertad religiosa, "el cual nos atrasa como sociedad y nos proyecta ante el mundo como un país retrógrado, e incapaz de guardar el derecho básico a la individualidad".

Por eso, hizo un al Senado y al Gobernador Ricardo Rosselló para que no aprueben este proyecto que "es una puerta abierta al odio y al discrimen".