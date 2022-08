Los grandes éxitos de Ricky Martin como “A medio vivir”, “María”, “Vive la vida loca”, entre otros, llevaron a convertirlo en uno de los cantantes latinos más famosos del mundo; por eso es difícil imaginarlo haciendo otra cosa que no sea entonando a viva voz sus temas en uno de sus conciertos o grabando videoclips. Pero ¿sabías que él reveló que su verdadera vocación es otra?

Sí, así como leíste, al intérprete de “Fuego contra fuego” hay otra actividad que le apasiona que no es cantar, pese a que lo vimos desde muy joven cautivar con su voz en Menudo hasta convertirse en una estrella mundial. A continuación, te revelamos de cuál se trata.

¿CUÁL ES LA VERDADERA VOCACIÓN?

Cuando tenía 19 años, al cantante se le abrieron las puertas del mundo de la actuación. Fue así que llegó a México en 1991 para protagonizar la telenovela “Alcanzar una estrella II”, junto a Angélica Rivera, Pedro Fernández, Erik Rubín, Bibi Gaytán y Sasha Sokol.

Tras estelarizarla, el mismo Ricky Martin confesó que luego de recibir esta oportunidad, le gustó tanto que deseaba dedicarse más a eso que a cantar.

Durante una entrevista en el programa “Sábado gigante”, donde presentó su segundo álbum “Me amarás”, el puertorriqueño le contó a Don Francisco que había estudiado actuación un par de años y lo eligieron para el elenco de la serie estadounidense “General Hospital”, dando vida a Miguel Morez entre 1994 y 1995.

“Yo soy un artista, creo que un artista mire Broadway, teatro, tienes que cantar y actuar bien. Sí me gusta ver la reacción del público en el escenario, sentir el aplauso es maravilloso, pero también estar en escena como actor me ayudó a conocerme el cambiar de personalidades. Pronto seguiré cantando, no voy a dejar de cantar”, le dijo a Don Francisco en diciembre de 1993.

Continuó en algunas producciones televisivas más, así como teatro, y después retomó la música buscando ser reconocido a nivel mundial, y vaya que lo logró. En 1995, graba su tercer álbum “A medio vivir”, que lo lanza al estrellato.

LAS PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ EN EL MUNDO DE LA INTERPRETACIÓN

Películas

“Idle Hands” (1999) - Hombre en el Parking

“Más que alcanzar una estrella” (1992) – Enrique

Doblajes

“Minions” (2015) - Herb Overkill (voz para Hispanoamérica)

“Hércules” (1997) - Hércules (voz para Hispanoamérica)

Teatro

“Mamá ama el rock” (1990), México

“Les Misérables” (1996), Broadway – Marius

“Evita” (2012), Broadway – Che

LO QUE DEBES SABER SOBRE RICKY MARTIN