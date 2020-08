Ricky Trevitazo está en un gran lío. Hace más de un año invirtió en una local donde vende sándwiches, pero ahora es acusado por la supuesta propietaria de no pagarle el alquiler.

Yolanda Velásquez afirma ser la dueña de la casa, que heredó junto a sus hermanas, y que ahora funciona como sanguchería.

“Esta casa me pertenece y no paga ni un sol, están usurpando propiedad privada”, comentó la indignada mujer ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme'.

El cantante, en su defensa, asegura que firmó un acuerdo con el sobrino de doña Yolanda, un joven identificado como Johan Toro.

“El propietario es Johan, que es mi amigo hace muchos años. Simplemente me lo ha traspasado como alquiler (...) Yo he invertido aquí más de 50 mil soles”, comentó el ex integrante de ‘Escándalo'.

Sin embargo, las supuestas dueñas aprovecharon las cámaras para gritarle de todo al exchico reality.

“Hasta cuando, sinvergüenza, cuándo te vas a largar de la casa de mi madre. Sinvergüenzas, tú y tu esposa (...) Tú no tienes contrato con la dueña de la casa, no pagas luz, no pagas agua, ni absolutamente nada, ni licencia de funcionamiento tienes”, gritó la hija de doña Yolanda.

Ricky Trevitazo - Magaly TV La Firme - OJO

TE PUEDE INTERESAR