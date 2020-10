Ricky Trevitazo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública, pues está en una disputa legal con la dueña del local que arrienda en Bellavista, y en el que hoy en día tiene su restaurante.

La señora Yolanda Velásquez, quien asegura ser la propietaria del inmueble, acusó al cantante de haber manipulado el medidor de agua de dicho lugar.

En conversaciones con el programa “Amor y Fuego”, el exintegrante de Skándalo relató que tuvo un problema con las tuberías y que por esa razón tuvo que contratar a un gasfitero.

“Hubo un problema de agua acá ¿yo qué hago? la llamo a ella que me alquila (Cindy Toro), la llamo a preguntarle si puedo bajarle el agua para arreglar el caño un ratito, que es una urgencia, no se me vaya a inundar el restaurante”, señaló.

Según relata, la mujer le habría permitido cortar el servicio, aunque después la señora Yolanda bajó a reclamarle. “Yo no tengo nada que ver acá, el problema es de la dueña, yo soy el inquilino nada más”, explicó el cantante.

Por su parte, Yolanda Velásquez contó al programa de 'Peluchín’ que tiene dos cámaras instaladas en el frontis de su vivienda, por las cuales pudo registrar que el corte de agua fue hecho por Ricky Trevitazo.

TE PUEDE INTERESAR