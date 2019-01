Ricky Trevitazo habla tras ser liberado: "El que no la debe, no la teme" (VIDEO)

El cantante Ricky Trevitazo habló tras estar varias horas detenido por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, sin embargo, descartó tener alguna deuda por pensión de alimentos.

"Ha sido un descuido simplemente, pero no ha sido ninguna deuda", dijo Ricky Trevitazo para las cámaras de televisión el exintegrante del grupo 'Skándalo'.

¿QUÉ PASÓ?

Según la versión de Ricky Trevitazo, quien minimizó lo ocurrido, todo se debido por el descuido de su exabogado, quien no la actualización de documentación.

"Me llegaba notificaciones al domicilio donde yo no vivía, que es a la casa de mis papás (..) El descuido ha sido del abogado anterior que no ha hecho actualización de documentación. Todo ha sido zanjado".

SU PAREJA ASEGURA PAGO

Sin embargo, la actual pareja de Ricky Trevitazo le dijo a Karla Tarazona que habían pagado una deuda, por lo que el cantante fue consultado.

Al consultarle al respecto, Ricky Trevitazo volvió a decir: "El que no la debe y no la teme (...) Actualmente no hay ninguna deuda".

Antes de irse, el cantante contó que su esposa estaba delicada de salud tras la detención sufrida. "Mi esposa está muy delicada de salud, debo llegar a mi casa a tranquilizarla. Estoy en shock pero a la vez tranquilo".

OJO CON ESTO:

Capturan a Ricky Trevitazo por no pasar pensión alimenticia a sus hijosEl divertido encuentro entre Skandalo y conocido YouTuber (VIDEO)

Ricky Trevitazo y mujer agredida se confrontaron cara a cara frente a cámaras

Ricky Trevitazo golpea con bate y rompe nariz a una mujer que celebraba su cumpleaños (FOTOS)

HAY MÁS...