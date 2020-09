Las discrepancias entre Jazmín Pinedo y Michelle Soifer explotaron en la última edición de “Esto ES Guerra”. La disputa por ‘un punto’ en uno de los juegos del reality de competencia sacó a relucir la rivalidad que hay entre ambas.

Pero, ¿cuándo empezó este distanciamiento? A lo largo de la historia de EEG, han sido constantes los dimes y diretes entre estas dos protagonistas. En la siguiente nota recordaremos todas sus discrepancias.

El origen de la enemistad

Lo que pocos recuerdan es que en el 2013, Michelle confesó que estaba enamorada de Gino Assereto. Además, ambos protagonizaron un romántico videoclip, cuyo final estuvo marcado por un beso.

Posterior a esto, Jazmín Pinedo acaparó las portadas por su separación de Jesús Neyra y fue convocada a ser parte del programa juvenil. Es en ese momento que conoce a Assereto, con quien inicia una cercana amistad que molestó mucho a ‘Michi’. Poco después, Gino y Jazmín se enamoraron; mientras que ‘Michi’ no dejaba de burlarse del desenvolvimiento de la ‘chinita’ en las competencias.

Tensa calma y amiste forzado

Luego que Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva figura de América TV en enero del 2020, Michelle Soifer se refirió al respecto en programa en vivo y dejó en claro a sus seguidores que no tiene problemas con la conocida ‘Chinita’.

“Nosotras tuvimos muchos problemas y nuestros fans se han quedado con eso... pero quiero decir que que no tengo problemas con Jazmín Pinedo y tampoco con Gino Assereto (expareja de la ‘Chinita’). Ahora cada uno está en otra etapa de su vida y creo que esta será una temporada bonita”, señaló en América TV.

A su turno en televisión, la conductora del reality explicó que si bien hubo intercambios con Michelle Soifer, se trata de situaciones que quedaron en el pasado y que sus fans deben echar el olvido.

Michelle Soifer pidió aclarar diferencias con Jazmín Pinedo. (América TV)

“Michelle, tienes razón... hubo cosas que sucedieron pero entrar en detalles no sería apropiado. Me parece importante el mensaje (de Michelle) y es cierto que todavía hay fans tocados por una situación que ya no existe...ya no hay nada”, sostuvo.

Acto seguido en ‘Esto es guerra’, Pinedo y Soifer se dieron un abrazo y un beso para sus seguidores.