Roberto Martínez fue entrevistado por su expareja Vanessa Terkes en la secuencia ‘La sabrosura de Vanessa’ del programa ‘En boca de todos’.

Durante la entrevista, el exfutbolista de Universitario de Deportes negó ser un “mujeriego”, pero admitió que es enamoradizo.

“Yo me enamoro fácil, pero cuando me gusta alguien trato de conquistarla de alguna manera”, explicó Roberto Martínez.

Es así que Vanessa Terkes preguntó al exfutbolista si retomaría una relación con alguna de sus exparejas: “¿Volverías con alguna de tus ex?”, preguntó la actriz.

Roberto Martínez no dudó y aseguró que lo haría si se volvería a enamorar: “Sí, si hay la posibilidad sí. Creo que sí, o sea no pienso ahorita en alguna, pero si me reencuentro solo y nos enamoramos, puede ser que sí”.

“¿Tú que dices?”, le preguntó el exfutbolista a Vanessa Terkes.

Entre risas la actriz respondió que era libre de elegir. “Yo digo que tú puedes hacer lo que tú quieras”, señaló.