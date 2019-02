Roberto Martínez llama al programa de Magaly y explota contra la madre de Melissa Loza (VIDEO)

Roberto Martínez explotó contra la madre de Melissa Loza por contar detalles de la actual pareja de su hija y llamó al programa de Magaly Medina para lanzar fuertes palabras.

"Tengo a Flavia (hija de Melissa) en el teléfono privada en llanto, obviamente hablándome y viendo a su abuela sentada ahí, sea verdad o sea mentira [...] hablando porquería y media", dijo Roberto Martínez en el programa de Magaly Medina.

Le pide que no hable de Melissa

Roberto Martínez también pidió a Guadalupe Vigil que no hable de Melissa Loza: "No me mire con esa cara de asombrada, no le voy a faltar el respeto a ella, pero tengo a su nieta privada en llanto no solamente por lo que está pasando sino por lo que está sentada ahí. Te estoy mirando la cara en el televisor y me da vergüenza mirarte. Ella ha vivido de Melissa muchos años".

"No voy a permitirle que salga a hablar tanta porquería y media", señaló la expareja de Melissa Loza antes de colgar.

Por su parte, Guadalupe Vigil respondió que ella misma vio que su hija Melissa estaría consumiendo drogas por su actual pareja: "Es que es cierto, a mí no me interesa lo que él opine, yo lo he visto [...] yo la parí, estoy sufriendo en este momento porque me han alejado de mi hija".

