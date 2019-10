Roberto Martínez contó que se encuentra feliz por el embarazo de su expareja, Melissa Loza, y reveló que tiene una relación cordial con Juan Diego Álvarez, el padre del bebé.

“Qué chévere que esté contenta por eso. Ha pasado por un momento duro, difícil y qué bacán que haya seguido con este ‘pata’ (Juan Diego Álvarez) y que lo apoye en todo y que tengan un hijo ahora y que se les vea tan felices”, dijo Roberto Martínez para América Espectáculos.

El exfutbolista reveló que ha tratado a Juan Diego Álvarez cada vez que visita a la hija mayor de Melissa: “Para la clausura de Flavia del colegio fue Meli con él, comimos juntos. Lo veo cada vez que voy a ver a Flavia y me lo cruzo. No es mi amigo pero sí una relación (cordial)”.

Asimismo, Roberto Martínez admitió que se sorprendió al conocer la noticia, pero se siente feliz por Melissa Loza: “Los veo super juntos, super unidos y eso es super bacán. La verdad no me esperaba que Meli salga embarazada después de tanto tiempo, 17 años, y que lo haya tomado así, que esté tan contenta, me parece genial”.