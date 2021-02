Luego de que ‘Robotín’ se enterara que dos de sus tres hijos no son de él, este decidió hacerse un emotivo tatuaje que ahora llevará en la piel como muestra de amor a una niña de 3 años de quien creía era sangre de su sangre.

Alan Castillo, más conocido en el mundo artístico como ‘Robotín’, compartió fotos de cómo quedó el tatuaje que se hizo en la espalda y explicó el motivo que llevó a hacérselo.

“Y lo diré sin miedo a más críticas, el tatuaje simboliza a mi hija NAYLAH DE 3 AÑOS , SI SEÑORES LA CUAL ME CAUSÓ UN DOLOR INMENSO CUANDO SUPE LA VERDAD , yo amo a todas mis hijas por igual , pero muchos vieron mi reacción en el programa de Andrea llosa cuando me enteré la verdad y no dejaba de repetir “mi nayla nooo” “mi nayla nooo””, escribió ‘Robotín’.

El cómico contó seguir asimilando todo lo que le ha pasado últimamente. “Quise tatuarme de por vida , hacerle ese detalle a mi hija para que vea que Papá a pesar de todo nunca dejó de amarla , y si algún día me llegará a pasar algo porfavor haganle saber a mi Hija cuanto la amé”.

