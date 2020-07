Rocío Miranda lamentó que tras el fin de la cuarentena la delincuencia ha aumentado y ni siquiera la policía se salva de los dueños de lo ajeno. Esto a razón porque un sujeto intentó robarle su rifle a la policía, hecho que lamentó la modelo en su cuenta de Facebook Oficial.

“Esto es el colmo, un muchacho de estos que andan en pandilla sin miedo ni temor a la autoridad le quiso quitar su fusil de reglamento a la policía. Encima vecinos salen a favor del menor. Este chico tuvo suerte de estar en Perú ya que si hubiera pasado esto mismo con la policía de USA ya lo estarían velando. Los delincuentes deben ser tratados y juzgados todos por igual, nada que es menor de edad y etcétera”, escribió.

Asimismo, la “diosa ébano” pidió a las autoridades leyes más drásticas contra los delincuentes que hacen de la suya no solo con la población sino con la PNP. “Así que el Congreso debe ponerse las pilas y ajustar las leyes porque sino está juventud no aprenderá y seguirán haciendo los que se les da la gana con la excusa que son menores de edad Estos muchachitos ya no respetan a nada ni a nadie”, señaló.

EN DESFILE VIRTUAL

De otro lado, Miranda dio a conocer que la agencia Hola Lima realizará su segundo desfile online esta vez temático, que combina la moda con la música popular. “La Cumbia está de moda”es el nombre de este evento, que contará con la participación de Alexis Descalzo, Ítalo Vivar, entre otros más.

La cita es el sábado 25 de julio, a partir de las seis de la tarde, de manera gratuita a través de las redes sociales de la Agencia Hola Lima. La organización asegura todos los protocolos de bio seguridad, distanciamiento social en un local de más de quinientos metros cuadrados sin público espectador y una infraestructura de primer nivel, donde los artistas y cantantes entrarán por turnos, retirándose terminando su participación.