Rocío Miranda celebró todo por lo alto su cumpleaños número 36 al lado de su familia, su novio Anthony Pazos y su pequeño hijo. Y es que la modelo no esperó ser sorprendida con tremendo regalazo por parte de su pareja, con quien además tiene más de 15 años de relación sentimental.

Y es según comentó la exvoleibolista el padre de su hijo le regaló nada más y nada menos que una camioneta del año, full equipada, valorizada en aproximadamente 40 mil dólares.

“Ya son 36 abriles, pero todavía me siento chibolita. Estoy feliz de haberla pasado con mi familia, mi esposo y mi hijo. No me esperaba la sorpresa de Anthony, pero agradecida porque me servirá de mucho la camioneta, que es muy amplia”, comenzó diciendo.

Asimismo, Rocío señaló que la relación que tiene con su esposo es bastante sólida y asegura que aún no le quita el sueño de sacarse, porque para ella ya llevan una vida de casados.

“Ya son 15 años juntos, él es mi todo, mi ‘sugar daddy’, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi manager, mi todo. Al igual que toda pareja, hemos pasado momentos difíciles, pero lo bueno es que hemos salido adelante. Cuando hay verdadero amor y una buena comunicación, todo tiene solución. Nuestro hijo Alonso nos ha unido muchísimo más”, finalizó diciendo.

