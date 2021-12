El futbolista del Sport Boys Rodrigo Cuba compartió tiernos videos al lado de su hija Mia mientras decoraban el departamento por Navidad.

Fuente: Instagram Rodrigo Cuba

A través de Instagram, el popular ‘Gato’ publicó imágenes de su hija decorando el árbol de Navidad, bailando al ritmo de All I want for Christmas is you, tema de Mariah Carey, y armando el nacimiento con su abuelita.

Como cada vez que comparte contenido con su hija, Rodrigo Cuba acompañó estas imágenes con el hashtag: #DíasdeMiayPapá.

Fuente: Instagram Rodrigo Cuba

Y es que recordemos que, según la conciliación que firmó con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba consiguió la tenencia compartida y pasa la mitad de la semana con su hija.

Fuente: Instagram Rodrigo Cuba

Tras compartir este tierno momento familiar en Instagram, Rodrigo Cuba publicó un breve video para mostrar cómo quedó la decoración realizada por él, su madre y la pequeña Mia.

Fuente: Instagram Rodrigo Cuba

