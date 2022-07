La conductora Magaly Medina reveló en la reciente edición de su programa que su producción pagó 2500 soles para obtener el audio de la conversación protagonizada por Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Medina cuestionó que Melissa Paredes haya criticado a las personas que viralizaron su conversación con el padre de su hija, pese a que ella misma lo grabó y compartió con su círculo más cercano.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercanchiflear tu audio”, comentó Medina.

“Yo fui la tonta útil que le pagó a alguien vivo 2500 soles. No me importa. Acá lo podemos pagar, no te preocupes, no necesitamos que el papá del ‘Gato’ Cuba nos pague ni el café, ni el té que tomamos”, sentenció.

Medina aprovechó su espacio para ofrecerle un dinero mensual a Melissa Paredes para que deje de hacer un escándalo para conseguir sus intereses personales.

“Si quieres te doy a ti una mensualidad, te doy 2500 soles mensuales. Quizás así dejas de estar ‘mercanchifleando’ a tu hija porque eso es lo que haces. Ojalá así dejas de estar utilizándola a ella (por su menor hija). Has ‘mercanchifleado’ tu audio”, concluyó.

