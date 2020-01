El exconductor de Latina, Rodrigo González, viene siendo noticia desde hace algunos meses, debido a todo el contenido que lanza en sus redes sociales. Y es que esta vez, el popular ‘Peluchín’ aprovechó la coyuntura para aconsejar de cierta forma a sus seguidores sobre cómo tomar la importante decisión de votar en estas Elecciones Congresales 2020.

“A todos nos invade la indecisión, pero según lo que me cuentan, esta indecisión lo que hace es favorecer a gente que ya ha estado ahí y se ha hecho todo esto para luchar por sacar. Y cuando uno está indeciso y no vota por nadie, son los partidos más grandes los que se benefician, entonces nos hemos dado cuenta del poder que tienen porque finalmente son ellos los que manejan el país, aprueban, retrasan, ayudan, entonces no hagamos que las cosas se repitan”, expresó mediante su cuenta de Instagram.

Asimismo el popular ‘Peluchín’ tiene fe de que los próximos ocupantes a los puestos de congresistas vean por el bienestar del país y cumplan las promesas hechas a la población.

“No cometamos el mismo error. Perú ha sido capaz de meter presos a sus presidentes o funcionarios cuando le han fallado al pueblo. Seamos responsables con eso. Vamos a poner en las manos de esos candidatos el futuro de nuestro país. Que ganen los que sepan gobernar con amor y cumplimiento de promesas para el pueblo”, finalizó el popular conductor.

Peluchín





TE PUEDE INTERESAR