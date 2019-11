El ex conductor de “Válgame Dios” cuenta cómo la ex pareja de Jefferson Farfán le respondió enviándole un mensaje a su cuenta de Instagram, luego de ver los videos donde éste revela por qué no fue incluida en la película.

“A él le encanta la farándula. En un inicio él me dijo para salir en su película, pero yo le dije que no quería”, expresó en el mensaje.

'Peluchín’ también explicó que la ‘Blanca de Chucuito’ lo habría bloqueado de las redes sociales porque pensaba que al ser amigo del futbolista, iba a estar siempre de su lado.

“Desde que sucedió lo de Ivana Yturbe tenemos cero comunicación. No me interesa salir en su película, pero como él es loco demandas, el acuerdo se tiene que cumplir”, indicó, haciendo referencia a la aparición de sus hijos en el tráiler de la película.