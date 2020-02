Rodrigo González se pronunció sobre los polémicos comentarios que Beto Ortiz realizó sobre el físico de la periodista Rosa María Palacios.

En su cuenta de Instagram, “Peluchín” compartió una parte de la entrevista que Milagros Leiva le hizo a Beto Ortiz y le mandó una ‘chiquita’ a cada periodista.

“Rosa María es inteligente para saber lidiar con lo que es evidente y puede ser motivo de risa cuando eres personaje público”, escribió Rodrigo González en sus historias.

En su segundo punto, “Peluchín" cuestionó que Milagros Leiva haya nombrado a Rosa María Palacios cuando -según él- la descripción también le calzaba a ella.

”Alegremente dice la Leiva “¿quién, Rosa María?” Cuando tranquilamente podría ser ella si nos basáramos en las descripciones", señaló.

Finalmente dijo que Beto Ortiz debería aplicar su mismo consejo antes de burlarse: “Beto debería dejar el pan antes de reírse. Sabes que te admiro y te quiero pero... UnPoquitoDePorFavor”, puntualizó.

Poco después, uno de sus seguidores lo cuestionó por las burlas que Rodrigo González le hace a Tilsa Lozano por su físico. “Tampoco te hagas el doble moral Rodri, te pones a criticar esta escena cuando te burlas de la papada de Tilsa”.

No obstante, Rodrigo aclaró que él no se burla de la papada de Tilsa, sino de que la exvengadora retocaría sus fotos para verse más delagada. “Adoración: yo no critico la papada de Tilsa. Yo me río de que Tilsa se rebane en todas sus fotos, venda pastillas que dañan la salud de la gente con mentiras, que le meta terremoto a todas sus fotos y que todo sea una estafa ya que la realidad es que hasta tiene papada”, concluyó.

Rodrigo González le responde a Beto Ortiz por comentario sobre RMP - diario Ojo

