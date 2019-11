Rodrigo González dio un importante consejo a Gisela Valcárcel tras el escándalo que la ‘señito’ ha protagonizado por presuntamente vetar a Tula Rodríguez en la Teletón 2019.

A través de su cuenta de Instagram, “Peluchín” aseguró entender la posición de Gisela Valcárcel de no querer tener cerca a Tula Rodríguez. Según el conductor, la ‘señito’ tiene sus razones para negarse a compartir el escenario con la ‘Peludita’.

“Humanamente yo creo que empatizamos contigo. Uno no tiene ganas de darle un beso ni compartir estudio con una persona que, como tú declaraste, se metió en tu matrimonio (...) no todo el mundo tiene la misma facilidad de perdón, no todo el mundo pasa la página o igual no la quiere tener cerca y sus razones tendrá. Eso no tiene nada de malo, no juzguemos eso, si ella (Gisela) ha sentido que en un momento de su vida ella

(Tula) representa un daño muy fuerte, ya verá ella si lo deja ir o cómo lo canaliza”, señaló Rodrigo González.

No obstante, “Peluchín” aconsejó a la conductora que se muestre más honesta, ya que no tiene la obligación de ser perfecta: “Gisela, muéstrate honesta, muéstrate frontal y no siempre quieras parecer la presentadora perfecta, del hogar perfecto, creyente, de la familia que no tiene ningún problema de nada, que todo perdona, que todo evoluciona para que tus auspiciadores entren ahí".

Asimismo, Rodrigo González sorprendió al elogiar las capacidades de Ethel Pozo para enfrentar los escándalos de su madre: "tu hija sale a defender algo que es cierto, porque ha salido corregida y aumentada, Ethel es capaza para los negocios y sabe moverse bien. Ahora es tu principal relacionista pública porque cuando tú no puedes con algo, porque empiezas con las metáforas que más parecen acertijos que nadie entiende, sale tu hija que es más fría y más inteligente, a poner paños fríos, más profesional en ciertos casos y es lo mejor que te ha podido pasar. Pero ahora el público no le cree ni a ella ni a ti, entonces hay que aceptar que uno es humano”.

Rodrigo González sobre Ethel