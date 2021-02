Rodrigo González volvió a cuestionar a Ivana Yturbe por no hablar de su supuesto embarazo. Durante el programa “Amor y fuego”, el conductor opinó sobre los videos compartidos por la “princesa inca” en los que ha evitado hablar de los rumores de que estaría esperando su primer bebé.

“Parece que la última que sigue sin enterarse que alberga una vida en su interior es Ivana Yturbe”, señaló Rodrigo González.

En ese sentido, “Peluchín” indicó que Ivana Yturbe ya tendría 12 semanas de embarazo, pues él lo anunció cuando la modelo tenía solo 8 semanas: “Llevo cuántas semanas diciendo esto, hace cuatro, cinco semanas que vengo diciendo”.

Según el conductor, Ivana Yturbe no tendría que haberlo desmentido incluso si ella prefería anunciarlo más adelante y de una forma especial:

“Si tú ya sabes que no se está mintiendo pero que quizás se adelantaron a lo que tú querías hacer, no dices nada. Pero desacreditar la palabra, que como tú no la tienes y tú mientes más de lo que hablas, mientes en donde sea y tus declaraciones son una mentira tras otra siempre, piensas y es normal para ti eso”.

“No puedes salir a desmentir a alguien que sabes que no está mintiendo. Eso sí me molesta bastante de ti, Ivana”, agregó Rodrigo González.

Sin embargo, Rodrigo González aseguró que intentará tener consideración con Ivana por su presunto embarazo: “Como es mamita voy a tener consideración. Y va a salir lindo seguro como su mami, pero no le enseñes a mentir, que no sea pinocho desde chiquito”.

