Rodrigo González se pronunció por primera vez sobre el segundo embarazo de Karen Schwarz.

Pese a que “Peluchín” no suele hablar de Karen Schwarz en sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó sobre el nuevo embarazo de la conductora de “Mujeres al mando”.

“Rodrigo una pregunta, por qué cuando Karen trabajaba en espectáculos no salió embarazada dizque se salió por el estrés y ahora en el programa de las mañanas salió embarazada sin ningún problema, muy raro no?”, indicó el seguidor de “Peluchín”.

Rodrigo González no se quedó callado y señaló que sus comentarios en contra de Karen Shwarz no impedían que pueda quedar embarazada: “Quedó demostrado que no soy el anticonceptivo eficaz que ella decía”, escribió el conductor.

Foto: Instagram Rodrigo González

No podía quedar embarazada

Años atrás, cuando Karen Schwarz todavía no había tenido su primera hija con Ezio Oliva, culpó a Rodrigo González por no poder quedar embarazada.

En una entrevista en “El reventonazo”, la conductora señaló entre lágrimas que las críticas de Rodrigo González le producían estrés que ocasionaba que no pueda tener hijos.

