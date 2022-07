Este miércoles 20 de julio de 2022, Rodrigo González aclaró que no realizó su programa bajo los efectos del alcohol. Y es que una plataforma publicó un video editado del conductor que desató la polémica en las redes sociales.

“Esto no puede ser, yo tengo que aclararlo porque mis ‘rodriguistas’ me dicen ‘Rodri, qué te pasó, Rodri, habías ido a celebrar’. Claro, porque una plataforma había (publicado) porque se supone que cuando tú subes videos en el YouTube, tienes que girar la imagen, acelerarlo o ralentizarlo para que YouTube no te sancione, no te castigue y no te elimine el video, claro, tienes que cambiárselo en el camino”, dijo Rodrigo González.

“Entonces esta plataforma no tuvo mejor idea que lo que pasamos acá, cuánto costó la pedida de mano de Brunella, poner el video así y lo puso lento”, acotó el conductor de “Amor y fuego”.

“Abajo ponen ‘Peluche parece que fue a la pedida y se tomó todo’, ‘está ‘choborra’ el Peluche o qué pasa’, ‘qué pasó, mano, qué te pasó, Peluchín’, ‘¿Rodrigo está en copas o qué onda?’, ‘ese conductor está borracho, qué vergüenza’, ponen. Oye, por favor, infórmense”, leyó Rodrigo González.

“¿Pero los de la plataforma no tuvieron ni siquiera la delicadeza?”, cuestionó Gigi Mitre. “No porque les genera tráfico, entonces que se fastidie el Rodrigo”, comentó ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre pidió que denuncien una página de Facebook que se hace pasar por ella: “Dejen de fastidiar en las redes sociales. Por si acaso no tengo Facebook público y ya me han dicho que han estado hasta pidiendo plata, por favor denuncien. La cuenta Gigi Mitre en Facebook es falsa”.

“A mí me están sacando que parece que estoy borracho, imagínate, qué está pasando con esto. Y por si acaso, no tengo TikTok”, concluyó Rodrigo González.

