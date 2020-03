En su entrevista con Magaly Medina, Rodrigo González le dedicó algunos minutos a Tilsa Lozano, Christian Domínguez y Yahaira Plasencia.

Sobre esta última señaló que está enfocada en su carrera. “La Yahaira es enfocada: ella sabe lo que quiere, ella sabe a dónde quiere llegar y está haciendo todo lo humanamente posible, está sacando sus dotes histriónicos de donde no puede”, dijo en “Magaly TV La firme”.

Sin embargo, Rodrigo González criticó la actitud de la salsera con la prensa: “Con tanto tiempo en el medio, es el colmo que no sepa manejar eso, se ve horrible”.

“El otro es el más famoso, mundialmente famoso y la otra está ahí... Anchoveta con aires de caviar”, agregó “Peluchín” entre risas.

Asimismo, Rodrigo González recalcó que Yahaira Plasencia sufre mucho para cantar bien. “Definitivamente no le da el aire para cantar. ¡No le da! No me vengas con que no ensayé, con que el short se me sube. A ver dile a Daniela Darcourt que el short se le sube”, explicó.

Según “Peluchín”, lo mejor que hace Yahaira es bailar el totó e incluso ya “aburre” con estos movimientos: “Está sobrevalorada. Tiene talento, porque sí lo tiene, baila -aunque siempre es el mismo tema, un poco monotemática porque siempre es la misma vaina- un poco que ya aburre. Se mueve bien, baila bien, pero le falta conexión con la gente genuina”.

Sobre su comportamiento con la prensa, Rodrigo González indicó que a Yahaira no le enseñaron a responder bien y ni siquiera su productor ha podido encaminarla: “No hay Sergio George que te salve de eso (...) Yahaira piensa que le está haciendo un favor a la prensa, piensa que el público está ahí porque ella se lo merece todo, porque si Farfán es mi novio, yo ya soy la Yahaira y si han venido acá, me tienen que aguantar”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Abuelos paternos pedirán custodia de niña de 2 años- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR