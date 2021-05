Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron al ver el poco distanciamiento que se respeta en el reality de competencia, “Esto Es Guerra”.

Fue Gigi Mitre quien durante el programa “Amor y Fuego” dijo: “Todo bien, pero no entendí el abrazo de Alejandra Baigorria y Melissa Loza. ¿Alguien no les dijo que no lo hagan? En verdad chicas no lo hagan”.

Al respecto, Rodrigo González lamentó que no respeten el distanciamiento social pese a que nos encontramos en la segunda ola del coronavirus o COVID-19.

“¿Distancia que? Dicen que mantengan el distanciamiento, pero más vende el abrazo que lo que se está dando en un momento como este”.

Luego agregó: “Seguro van a decir que se hacen pruebas antes de ingresar, pero no se trata de eso, es un show, el más visto de la televisión peruana. No puedes dar ese tipo de mensaje”.

Gigi Mitre no cree que Peter Fajardo lo haya permitido, sino que se les pasó. “Un poquito de criterio señor. No creo que sea tan covidiota Peter”.

TE PUEDE INTERESAR