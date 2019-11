Pedro Gallese ha protagonizado el último escándalo en la farándula local luego de ser captado saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa. Tras la difusión de las imágenes, Claudia Díaz confirmó su separación definitiva del arquero de la selección peruana.

La radical decisión de Claudia Díaz generó los aplausos de muchos, entre ellos de Rodrigo González, quien envió un conmovedor mensaje a la expareja de Pedro Gallese.

A través de sus historias de Instagram, el conductor explicó que el futbolista era consciente que es un personaje público: “Pedro Gallese sabe cuáles son las reglas de ser una persona pública y sabe además cuáles son los beneficios de ser el arquero de la selección nacional, porque eso le da muchos réditos -muy aparte de que le estamos agradecidos por su desempeño profesional intachable que no está en duda de su profesionalismo-, su vida privada es parte de todo lo que envuelve su personaje y de todo lo que él lucra y vive porque tiene marcas detrás de él, tiene auspicios y tiene una imagen que tiene que saber llevar desde que sales de la puerta de tu casa hasta que regresas a la misma, por eso eres el arquero que viste a la selección con los colores de tu país”.

Asimismo, Rodrigo González felicitó a Claudia Díaz y hasta reveló que a comparación de Pamela López, esposa de Christian Cueva, no ha soportado ninguna falta de respeto.

“Sin duda Claudia ha demostrado tener mucho menos paciencia que la esposa de Cueva, ha dicho ‘okay, con lo que he visto me basta, se acabó, se terminó y no tengo nada más que hablar porque tengo dos hijos a los que tengo que cuidar’ ¡Mujerón! ‘Y si quieren hablar de algo, háblenlo con él que es el personaje público’ Te aplaudo pero de pie Claudia, de verdad que te aplaudo de pie, eso es lo que tiene que hacer una verdadera mujer”, fue el contundente comentario de “Peluchín”.

Rodrigo sobre Claudia Díaz