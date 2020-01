Rodrigo González criticó duramente al programa “América Espectáculos” por utilizar sus ampays y no darle los créditos que le corresponden.

“No citan fuente”, señaló Rodrigo González en su cuenta de Instagram, donde se quejó porque el mencionado programa puso el ampay que él presentó días atrás sobre Luciana Fuster e Ignacio Baladán.

“O sea, América usa mis imágenes y no me ponen crédito. Hacen sus notas, dice ‘fueron captados’. ¿Si, por quienes fueron captados? O sea yo les hago la tarea y no me incluyen en el grupo, conchudos c*****”, se le escucha decir a Rodrigo González.

Según “Peluchín", lo hecho por “América Espectáculos” es ”mezquindad mezclado con criollada".

Rodrigo González-Ojo