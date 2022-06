Rodrigo González reapareció este lunes 6 de junio en la conducción de ‘Amor y Fuego’. El popular ‘Peluchín’ se pronunció sobre el intento de arresto por parte de la Policía Nacional del Perú.

El presentador de Willax TV pisó el set de televisión junto a su compañera Gigi Mitre, a quien le agradeció por su apoyo incondicional y aprovechó para llamarle la atención a la Policía Nacional, a quien señaló como el principal responsable de todo este “show”.

“Hoy me la quisieron a mí, pero no les ligó. (…) Miren para lo que se prestan los que nos tienen que cuidar; seguramente que hay buenos efectivos y siempre hay que decir eso para que no se ofendan todos porque no todos son malos, no se puede generalizar”, manifestó durante su espacio televisivo.

“Muy aparte de cambiar a nuestros políticos, cambiar el presidente, cambiar el Congreso que tenemos. Realmente nuestra mejoría va a cambiar cuando haya una reforma total y de raíz en la Policía Nacional del Perú y en muchas otras entidades que deberían cuidarnos”, acotó.

Como se sabe, Rodrigo González fue buscado por ocho policías de las municipalidades de San Isidro y Monterrico, en su hogar y en su centro de trabajo.

