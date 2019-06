Rodrigo González arremete contra Magaly Medina: "se cree el ombligo del mundo"│VIDEO

Magaly Medina criticó al equipo de 'Válgame Dios' por supuestamente "copiar" la noticia sobre Jefferson Farfán y el departamento que le habría comprado a Yahaira Plasencia. Rodrigo González no se quedó callado y le respondió en su programa.

Todo comenzó cuando Otto Díaz, reportero de 'Magaly TV La Firme', aseguró que su trabajo había sido copiado y llamó "sinvergüenzas" a sus colegas periodistas: "Falta de creatividad, lo más fácil es copiar y pegar... Se ve reflejado en las tardes. Toda información que sale en #MagalyTvLaFirme es malamente copiado... Es difícil conseguir primicias, pero ya ustedes son muy sinvergüenzas".

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina arremetió contra el programa que también sacó la noticia, 'Válgame Dios': "Mi equipo de investigación, un equipo que trabaja arduamente día y noche para que otros se quieran apropiar del trabajo que hacemos. No me refiero a los medios que siempre nos dan los créditos y las imágenes que propalamos, pero hay gente que le gusta ser zángana y no trabajar y esperan el programa para hacer su trabajo. ¡Esto es el colmo!".

Respuesta

En ese sentido, Rodrigo González señaló que Magaly Medina se creía "el ombligo del mundo", ya que ellos habrían recibido la información de la misma fuente el pasado domingo.

"No resaltes nada porque no es necesario", le dijo a su reportera y continuó: "las fuentes son para todos y han gente que se cree el ombligo del mundo y cree que no existe nadie más. Entonces cuando habla con sus fuentes y recibe la misma información que tenemos nosotros porque también fuimos el domingo a sentarnos con esa misma fuente y tenemos eso, que no es un resumen sino el trabajo de nuestro equipo, no tenemos por qué defender algo que tú sabes que es correcto".