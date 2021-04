¡Fuerte y claro! Rodrigo González volvió a referirse a la reciente separación entre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano. Y es que el conductor mencionó que no le sorprendería que la parejita volviera a retomar su relación.

“Por un lado él dice que si la ve no podría evitar abrazarla... Yo no sé si tú te estás divorciando y dices eso. ¿Y si se pelearon y fue un arrebato y ahora ya la pensaron mejor? En diez años de relación han terminado 1,500 veces creo, cada dos semanas terminaban. Solo que no estaban casados”, comenzó diciendo.

Por su parte, Gigi Mitre también expresó su opinión acerca de este divorcio, y aseguró que la ‘Urraca’ y el notario muy probablemente retomen su matrimonio, pese a que la periodista salió en su programa a dar la noticia a nivel nacional.

“Yo ya te dije que pienso que van a volver. Nadie sabe lo que ellos han vividos. Desde el primero momento yo he pensado que ellos van a volver y tienen todo el derecho de no contar los motivos de su separación”, comentó.

“Me parece que ya están aflojando. De repente ya les pasó la molestia del momento”, agregó González.

