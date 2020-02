Según Rodrigo González “Peluchín", la productora Susana Umbert habría discutido con uno de sus amigos por los comentarios que dijeron al comentar el look de la actriz Anahí de Cárdenas en el programa “Mujeres al Mando”, saliendo que está luchando contra el cáncer.

De acuerdo a lo mostrado a lo mostrado por Rodrigo González “Peluchín", Susana Umbert se habría enfrascado en una discusión con un amigo en la red social de Facebook, luego de que este opinara sobre lo sucedido y tildara de “brutas” a las conductoras de “Mujeres al mando”.

Tras lo escrito por su amigo en Facebook, Susana Umbert le habría respondido: “Tu comentario es de terror. Bruta? Sí hablas y ofendes! Creo que deberías de informarte bien de lo sucedido antes de emitir comentarios ligeros”. A lo que él le habría escrito: “Es lo que veo mi querida Su..lo que se vio en el programa por lo que vi me pareció de muy mal gusto”.

Seguidamente, la productora de Latina le pidió que se disculpe con las conductoras de “Mujeres al Mando”. “No viste el programa. No viste redes. No has visto el programa de hoy. Brutas??? Hay que llegar al insulto??? Ya basta de trato horroroso que existe! (...) Espero que te informes bien y pongas una disculpas correctas a las personas que has dicho BRUTAS!”.

