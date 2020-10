Rodrigo González “Peluchín” hizo una inesperada confesión en su programa “Amor y Fuego”. Contó que en alguna oportunidad le propusieron actuar en una serie.

Aunque no quiso decir quién le hizo tremenda proposición, “Peluchín” contó que fue una productora muy conocida y que le llamó para que acepte.

“Nunca voy a olvidar el día que me llama, bueno no voy a decir quién porque sería muy fácil identificarla. Me llamó una productora de una productora muy importante que hace series y novelas en Perú, cuando yo recién empezaba la secuencia de espectáculos y me dijo: Rodrigo hay una serie con un papel que es para ti”, contó Rodrigo González.

Seguidamente, Rodrigo González “Peluchín” contó qué le respondió: “Yo le dije: ¿Cómo va ser? Si yo no actúo y me dijo: ¿Pero quién actúa pues? Y me quedé un poco coagulado. Con razón todo mundo acepta pues como al Christian Domínguez”.

Rodrigo González confiesa que conocida productora le llamó para actuar en una serie-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Alicia Pavón se refiere al escándalo entre Sheyla y Antonio

Alicia Pavón se refiere al escándalo entre Sheyla y Antonio - Ojo

TE PUEDE INTERESAR