La demanda que interpuso Karen Schwarz a Rodrigo González por presunta violencia psicológica no procedió, según informó el mismo “Peluchín” en “Amor y Fuego”.

De esta forma, el presentador de espectáculos celebró que ya puede mencionar a la modelo y criticarla en sus plataformas sociales o en su programa de Willax TV.

Como se recuerda, noveno juzgado de Familia de Lima le ordenó a González no volver a atentar contra la salud física, psíquica o emocional de la figura de Latina, ni hacer mención de Karen Schwarz a través de sus plataformas digitales.

“El primer bozal legal que me pusieron se cayó, es decir, puedo referirme como mi libre opinión me parezca, ejerciendo mi derecho a la libertad, a Karen Schwarz (...) Si no está capacitada para que le digan ‘mosca muerta’, hace tiempo que tenía ganas de decirlo”, dijo feliz.

Peuchín salió con su ‘matamosca’ para celebrar que la sentencia quedó anulada.

“Ahora si quieres apelar, si quieres victimizarte y llorar de nuevo en la comisaría (....) todo esto que pusiste se te cayó”, comentó.

Gigi Mitre aclaró que lo que buscaba Karen Schwarz era meter preso a Rodrigo.

