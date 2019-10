Rodrigo González volvió a causar polémica al comparar los resultados de su cuenta de Instagram con el rating de los programas de Latina.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró el rating de programas como “Válgame" y “Mujeres al mando”, con un número de espectadores de 133.7 y 111.3 respectivamente.

”Ahora en la siguiente historia, para todos esos presentadores que no tienen tolerancia a la crítica, mediocres que dicen que uno necesita de una pantalla de televisión para poder tener llegada al público, les voy a poner los resultados que duplican los suyos en audiencia, de mi humilde tribuna y plataforma, que es mi Instagram", señaló “Peluchín”.

En efecto, el numero de personas que visitan su Instagram es de aproximadamente 233 mil usuarios.

En ese sentido, Rodrigo González se burló de los conductores de Latina y aseguró que no necesita estar en televisión para llegar al público.

"Así que para ellos, que piensan que porque no estoy en un canal de televisión no puedo ejercer lo que me ha dado 11 años de trayectoria ininterrumpida, ahí van mis resultados. Un beso para ustedes (...) Ahora sí creo que ha quedado claro y demostrado con resultados, cómo algunos están en televisión pero nadie los ve y otros no tienen esa pantalla pero cuentan con el amor, el cariño, el respaldo y el seguimiento del público, y eso les molesta, les mando un beso a ellos también”, manifestó el conductor.