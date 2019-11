Rodrigo González “Peluchín” opinó sobre los dimes y diretes entre Mirella Paz y la periodista Magaly Medina, luego de que la última opinara sobre la participación de la primera en “Mujeres al Mando”.

“Peluchín” lamentó que Mirella Paz se metiera con la edad de Magaly Medina, siendo conductora de un programa que lleva como nombre “Mujeres al Mando”.

“Tu no puedes juzgar a una persona o responderle a una persona, metiéndose con la edad y luego reclamarle a la señora indicándole que se dedica a destruir a las mujeres. A mí no me parece que si tú estas en televisión y has decidido salir en televisión con todo lo que esto trae consigo (...) te molestes y reacciones de esta forma cuando una persona te dice a su forma la verdad”.

Para Rodrigo González “Peluchín”, Mirella Paz no daba la talla para la conducción al igual que muchas de sus compañeras, sin embargo, le dijo que no era su culpa, sino el de la producción.

“Cuando una persona sirve para estar delante de una cámara se siente, se nota. Tú te has ido y ha habido la oportunidad de evaluar tu participación, pero que tú apeles a que has sufrido de bulling, me parece una estrategia barata porque lo que tú debes hacer es tomar la crítica o dejarla”.

“Si no trasciendes al igual que la mayoría de tus compañeras, no es culpa tuya, sino de la productora que te puso ahí pensando que podías dar la talla, pero no la das, así que hay que reconocer con humildad y aceptar las criticas con educación (...) recién estas empezando y se ve horrible”, finalizó.

