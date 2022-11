Rodrigo González sorprendió a todo el público televidente al confesar que Richard Acuña, futuro esposo de Brunella Horna, y su familia en general, le pedían que tengan “una especial consideración” para con ellos, cuando el conductor forma

“¿A Brunella no le fastidiará que en América TV hablen de los Acuña? Porque yo recuerdo que en Latina, había una chupe que me decía: ‘Con Acuña no hay que darle mucha crítica, porque él es el que da los premios para Yo Soy’”, comenzó diciendo el presentador de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ dejó bastante en claro que jamás hizo caso a dicha petición sobre “tratar bien” a la familia Acuña, y siguió cumpliendo su rolcomo comunicador. “Venían y me decían: ‘A los Acuña no los toquen tanto ¿Seguirán vetando así en esos canales de televisión?” , se preguntó.

“Ellos (los Acuña) dan premio a los canales, las becas y demás cosas, entonces todos que hacen... Me consta, a mí no me han contado. Vienen de la gerencia y te dicen que cuidadito, intentaron con nosotros, pero no lo lograron”, finalizó diciendo.

