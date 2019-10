El exconductor del programa Válgame Dios, Rodrigo González, finalmente confesó que su romance con su, ahora, exnovio Sean Rico se terminó luego de varios años de felicidad.

Fue el propio Rodrigo González quien se confesó con María Pía Copello a través de su programa en YouTube.

Rodrigo González y un recuerdo de su viaje a Machu Picchu con Sean Rico (Foto: Instagram)

“Y hablando del amor, ¿qué ha pasado con Sean?”, preguntó María Pía, quien recibió la siguiente respuesta de Rodrigo González, que no dudó en citar la célebre frase de Juan Gabriel: “lo que se ve, no se pregunta”.

“Si bien es cierto, yo soy transparente, yo comparto, pongo si me siento bien y todo lo feliz que he vivido y he sido”, dijo Rodrigo González.

Rodrigo González dio a entender que fue él quien terminó el romance con Sean Rico con estas palabras: “siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando, son todas decisiones propias, yo he dedicido esto, lo otro y que quiero para mi vida”.

“¿Por qué me lo preguntas? porque no ves algo ya, entonces te voy a responder como el Divo de Juárez: “lo que se ve, no se pregunta””, agregó.